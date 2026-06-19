Carlos Villarreal Pérez anuncia reclutamiento de 95 nuevos policías en Monclova

La convocatoria para reclutar aspirantes a la Academia de Policía concluyó esta semana, con la proyección de integrar a un total de 95 nuevos elementos a la corporación municipal antes de finalizar el año.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que el proceso de selección y formación no depende directamente del municipio, sino que es coordinado por el Secretariado Ejecutivo Estatal de Seguridad Pública, instancia encargada de aplicar los exámenes de control y confianza, así como del seguimiento integral de los aspirantes. "Recordemos que el proceso se genera a través del Secretariado Ejecutivo Estatal, donde se realiza la academia y todo lo referente al seguimiento puntual de los exámenes de control y confianza, los cuales deben ser aprobados previamente por los interesados", explicó.

Detalló que alrededor de 95 hombres y mujeres ingresarán este año a la academia, y una vez que concluyan su formación, se integrarán a las filas de la Policía Municipal hacia finales de 2026. El edil señaló que, aunque el compromiso anual es incorporar al menos 75 nuevos elementos, en esta ocasión se amplió la cifra como una medida preventiva ante posibles bajas dentro de la corporación. "Sabemos que por diferentes situaciones hay bajas de personal, por eso se incrementa el número de ingresos, para poder cubrir cualquier eventualidad. No es un empleo normal, requiere pasar por procesos rigurosos y estar preparados", puntualizó.

Con esta estrategia, el municipio busca fortalecer la seguridad pública mediante la incorporación de personal capacitado y evaluado bajo los estándares estatales.