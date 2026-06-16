Reparan semáforos dañados en Ejército Nacional por lluvias

Las recientes lluvias registradas en la ciudad provocaron daños en al menos cinco cruces con semáforos, de los cuales cuatro ya han sido reparados, informó el director de Transporte, Teodoro Flores.

El funcionario detalló que, tras los reportes recibidos, se actuó de manera inmediata en varios puntos, logrando incluso realizar tres reparaciones en el mismo momento.

Sin embargo, uno de los cruces más afectados se ubica en el bulevar Ejército Nacional, donde una fuerte descarga eléctrica dañó el control del semáforo.

"Hubo una descarga fuerte que quemó el control. Son equipos electrónicos y con la lluvia suelen dañarse", explicó.

Añadió que también se realizaron trabajos de mantenimiento en otros puntos, como en la avenida Brasil, donde se revisaron tarjetas y controles para restablecer el funcionamiento.

Actualmente, el cruce pendiente corresponde a la intersección de Jalisco con Ejército Nacional, donde se está a la espera del equipo necesario para su reparación.

Flores pidió comprensión a la ciudadanía, ya que el retraso se debe a causas naturales, e indicó que el flujo vehicular en la zona se mantiene con apoyo de vialidad.

Se estima que el semáforo quede nuevamente en operación entre jueves y viernes, o incluso antes si llega el equipo requerido.