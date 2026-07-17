Carlos Villarreal Pérez resalta resultados de encuesta INEGI en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez afirmó que los resultados de la encuesta del INEGI, que ubican a Coahuila entre los estados con mejor percepción para vivir, son consecuencia del trabajo coordinado entre los gobiernos municipal, estatal y federal, así como de la participación de la iniciativa privada y la ciudadanía.

El edil destacó que la coordinación impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas ha permitido concretar proyectos que anteriormente permanecían pendientes y fortalecer áreas como seguridad, salud mental e infraestructura.

Reconoció que aún existen retos por atender; sin embargo, aseguró que la estrategia es continuar con la gestión de recursos y la suma de voluntades para acelerar inversiones en beneficio de Monclova y la región.

Entre los proyectos mencionó el desarrollo de la Puerta 4 de AHMSA, el fortalecimiento de la infraestructura industrial en el antiguo camino a Hermanas y la construcción del rastro Tipo Inspección Federal (TIF), impulsado en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural, la Unión Ganadera y autoridades estatales y federales.

Villarreal Pérez también resaltó que Monclova se mantiene entre las ciudades más competitivas del país en su rango de población, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), además de destacar sus indicadores en materia de seguridad y Estado de derecho, factores que, dijo, favorecen la llegada de nuevas inversiones.