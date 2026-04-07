Carlos Villarreal Pérez realiza rifa de automóvil para contribuyentes

Con la participación de más de 25 mil ciudadanos, se llevó a cabo con éxito la rifa de un automóvil entre contribuyentes cumplidos del impuesto predial, evento encabezado por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, acompañado de regidores del Ayuntamiento.

El ganador del vehículo fue Lorenzo Cruz Duarte, con el folio 3590, vecino de la colonia Carlos Salinas de Gortari, quien resultó favorecido tras la dinámica del sorteo.

La rifa correspondió a un automóvil Renault Kwid 2026, con un valor aproximado de 300 mil pesos. El proceso consistió en la selección de tres folios, siendo el tercero el número ganador.

Este sorteo marca el inicio de una serie de rifas programadas a lo largo del año, las cuales se realizarán de manera trimestral como parte de una estrategia para incentivar el cumplimiento del pago predial.

La próxima dinámica incluirá viajes dobles a la playa y electrodomésticos, mientras que en diciembre se contempla cerrar con la rifa de una vivienda.

Durante el evento, el alcalde destacó que este tipo de incentivos han generado una respuesta positiva por parte de la ciudadanía, logrando que más de 3 mil contribuyentes adicionales cumplieran con su pago en comparación con el año anterior.

Asimismo, informó que continúan vigentes beneficios como el 5 por ciento de descuento y la eliminación de recargos en adeudos de años anteriores, con el objetivo de seguir motivando a la población a regularizar su situación y participar en las próximas rifas.