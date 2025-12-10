Carlos Villarreal Pérez entrega nueva cancha deportiva en Monclova

Con una inversión de 15 millones de pesos, el alcalde Carlos Villarreal Pérez entregó la nueva cancha deportiva de la colonia Ampliación Miguel Hidalgo, obra que se integra a los 11 campos deportivos rehabilitados o construidos durante su administración como parte del impulso a la infraestructura deportiva en Monclova.

El alcalde estuvo acompañado por el coordinador general de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo; la diputada local Guadalupe Oyervides; el subsecretario de Gobierno, Sergio Sisbeles; así como funcionarios municipales y vecinos del sector.

Durante el evento, se destacó la participación de Elba Macías Hernández, beneficiaria del proyecto, quien agradeció que la cancha lleve el nombre de su hijo fallecido, Juan Pablo Renovato Macías, joven impulsor del deporte en la colonia y creador de equipos deportivos. El acto representó un emotivo reconocimiento a su memoria y a su aportación comunitaria.

"Vamos a seguir fortaleciendo el plan de inversión Prendamos Monclova para el 2026", expresó el alcalde, al resaltar que esta obra se suma a una serie de acciones realizadas este año en materia deportiva.

Recordó que gradas y baños similares fueron instalados en las canchas Garibay, en la de la 21 de Marzo, Veteranos, Palmeras, La Rivera, así como en El Chavín, Independencia, Mezquital y Dora Vergas, consolidando un avance histórico en infraestructura para el deporte.

Villarreal Pérez señaló que aún quedan pendientes campos como La Azteca y Asturias, los cuales se atenderán en la misma dinámica de fortalecimiento deportivo.

"Estas obras se traducen en unir familias, y vienen muchas más que vamos a crear junto con el gobernador Manolo Jiménez", afirmó.

"Seguimos entregando obras después de nuestro Informe de Gobierno y arrancaremos enero con todo, para posicionar estas obras sociales y para ejecutar su dinero, el dinero de todos, en lo que realmente importa. Iremos trabajando de la mano, en equipo, por lo que más queremos: nuestra familia", concluyó.