Coahuila

Monclova celebra la primera Feria de Derechos Humanos con Carlos Villarreal

Diversas instituciones se suman a la Feria de Derechos Humanos en Monclova, ofreciendo talleres y orientación a la comunidad.

Por Carolina Salomón - 10 diciembre, 2025 - 10:20 p.m.
La plaza principal de Monclova fue sede de la primera Feria de Derechos Humanos, evento encabezado por el alcalde Carlos Villarreal Pérez y la regidora Verónica Hernández, con el propósito de promover buenas prácticas y una cultura de respeto entre la población.

Durante la jornada participaron diversas instituciones que a lo largo del año se han sumado a las acciones impulsadas por la Administración Municipal, las cuales han tenido un impacto positivo en trabajadores municipales, elementos de seguridad y empresas locales.

Estas acciones se han fortalecido mediante capacitaciones y una promoción constante en coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, que preside José Ángel Rodríguez.

 

A la feria acudieron dependencias como Seguridad Pública, la Unidad de Integración Familiar (UNIF), Policía Escolar y la propia área municipal de Derechos Humanos, entre otros departamentos, ofreciendo información, talleres y orientación a los asistentes.

 

Este tipo de actividades buscan consolidar una sociedad más informada, consciente y participativa en la defensa de los derechos fundamentales.

