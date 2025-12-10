Monclova celebra la primera Feria de Derechos Humanos con Carlos Villarreal

La plaza principal de Monclova fue sede de la primera Feria de Derechos Humanos, evento encabezado por el alcalde Carlos Villarreal Pérez y la regidora Verónica Hernández, con el propósito de promover buenas prácticas y una cultura de respeto entre la población.

Durante la jornada participaron diversas instituciones que a lo largo del año se han sumado a las acciones impulsadas por la Administración Municipal, las cuales han tenido un impacto positivo en trabajadores municipales, elementos de seguridad y empresas locales.

Estas acciones se han fortalecido mediante capacitaciones y una promoción constante en coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, que preside José Ángel Rodríguez.

A la feria acudieron dependencias como Seguridad Pública, la Unidad de Integración Familiar (UNIF), Policía Escolar y la propia área municipal de Derechos Humanos, entre otros departamentos, ofreciendo información, talleres y orientación a los asistentes.

Este tipo de actividades buscan consolidar una sociedad más informada, consciente y participativa en la defensa de los derechos fundamentales.