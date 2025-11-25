Carlos Villarreal Pérez entrega obras de pavimentación en colonia Elsa Hernández

El alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó la entrega de dos obras de pavimentación en la colonia Elsa Hernández, intervenciones que fueron posibles gracias a las obras sociales del Gobierno del Estado, impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Las vialidades rehabilitadas corresponden a: Calle Hortensias, entre Narcisos y Gardenias, y calle Gardenia, entre Narcisos y Maravillas.

Acompañado por funcionarios municipales y vecinos del sector, el alcalde destacó que estos trabajos forman parte del compromiso de seguir construyendo en equipo para mejorar la calidad de vida en los diferentes sectores de la ciudad.

Durante el evento, Eric Alberto Contreras Castillo, beneficiario de la obra, dirigió un mensaje de agradecimiento, asegurando que la pavimentación representa una mejora significativa para las familias del área, pues brinda vialidades más seguras y funcionales.

En la pavimentación de la calle Hortensias se aplicó una inversión de $600,588.40 interviniendo una longitud de 84 metros lineales. Mientras que en la pavimentación Calle Gardenia la inversión asciende a los $683,770.28, en una longitud intervenida de 89 metros lineales.

Con estas obras, la administración municipal reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la infraestructura urbana, mejorar la conectividad en las colonias y elevar la calidad de vida de las familias del municipio de Monclova.