Carlos Villarreal Pérez entrega pavimentación de calle 46 en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez entregó la pavimentación de la calle 46, entre calle 3 y Pablo González, en la colonia 21 de Marzo, con una inversión superior a los 2.7 millones de pesos.

La obra forma parte de las acciones sociales impulsadas en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y busca mejorar el acceso al sector, así como las condiciones de vida de sus habitantes.

El ayuntamiento mantiene un ritmo constante de trabajo en distintos sectores de Monclova, con acciones de agua, drenaje, pavimentación, recarpeteo, rehabilitación de plazas públicas y alumbrado.

La pavimentación de la calle 46 era una obra anhelada por los habitantes de la colonia 21 de Marzo y contribuirá a mejorar la movilidad y las condiciones del sector.

El alcalde afirmó que el gobierno municipal continuará trabajando en coordinación con el estado para fortalecer el Plan de Inversión Prendamos Monclova y avanzar en obras que mejoren la calidad de vida de las familias.