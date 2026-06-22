Diferencias culturales generan rotación en empresas coreanas de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Las diferencias culturales y en los sistemas de trabajo entre directivos asiáticos y trabajadores mexicanos han provocado una importante rotación de personal en empresas recientemente instaladas en la región, particularmente en compañías de origen coreano.

Así lo señaló el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Jorge Mtanous Falco, quien explicó que la adaptación entre ambas partes ha representado un reto en algunas plantas industriales.

Indicó que esta situación no es exclusiva de la región Centro ni de Coahuila, sino que se presenta en distintas zonas del país donde operan empresas con capital extranjero.

"Es un fenómeno que se da, en donde los trabajadores son contratados, entran y a la semana o dos o tres semanas después, la persona ya no está a gusto y decide salir", comentó.

Mtanous Falco consideró que las compañías deben contar con personal que funcione como enlace entre trabajadores, sindicatos y directivos, con el fin de atender las diferencias culturales y laborales, además de prevenir conflictos derivados de la falta de entendimiento entre las partes.

Señaló que algunos de los retos también están relacionados con aspectos culturales y religiosos que forman parte de la vida cotidiana de los trabajadores mexicanos y que, en ocasiones, no son comprendidos por empresarios extranjeros.

Como ejemplo, mencionó la colocación de imágenes religiosas en lockers o la existencia de nichos dedicados a la Virgen de Guadalupe dentro de los centros de trabajo, prácticas que pueden generar desconcierto entre algunos directivos asiáticos.

"Hay que explicarles que son usos y costumbres de nuestra gente y deben respetarse, igual que los derechos de los trabajadores", expresó.

El dirigente empresarial afirmó que una adecuada mediación dentro de las empresas contribuirá a reducir la rotación de personal y facilitará la integración de nuevas inversiones en la entidad.