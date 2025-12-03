Carlos Villarreal Pérez entrega reconocimientos a policías en Monclova

Una reconocida cadena de tiendas de conveniencia otorgó reconocimientos a 20 elementos de Seguridad Pública Municipal y Policías del Estado por su destacado desempeño en tareas de vigilancia, reacción y coordinación operativa.

El evento contó con la presencia del alcalde Carlos Villarreal Pérez, quien acompañó a directivos de la cadena en la entrega de las distinciones.

El presidente municipal destacó que este tipo de esfuerzos forman parte del Modelo Coahuila de Seguridad, impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, donde la colaboración entre gobierno y sector privado es fundamental para fortalecer la seguridad en beneficio de las familias.

"En equipo logramos mejores resultados y fortalecemos la seguridad de nuestras familias", señaló Villarreal Pérez, al resaltar la importancia de trabajar de manera conjunta con cámaras de comercio y tiendas de conveniencia.

Desde el 1 de enero, dijo, se ha establecido una estrategia coordinada con diferentes sectores comerciales para diseñar acciones específicas que refuercen la vigilancia y la atención de incidentes.

Esta colaboración, explicó, no se limita a las operaciones policiacas, sino que se construye a partir de las necesidades reales que enfrentan diariamente los negocios.

"Se trata de un acuerdo común basado en lo que viven ellos día a día. De esa manera fortalecemos continuamente la estrategia general y también las acciones específicas. Los elementos reconocidos hoy son quienes han mantenido esta coordinación directa con las cadenas comerciales", afirmó el alcalde.

El reconocimiento destaca el compromiso y la respuesta eficiente de los policías en situaciones que han permitido mejorar la seguridad en zonas comerciales, fortaleciendo así el trabajo conjunto entre autoridades y empresas.