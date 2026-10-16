Carlos Villarreal Pérez confía en nueva propuesta para AHMSA en Monclova

Se mantiene la esperanza de encontrar una salida para Altos Hornos de México (AHMSA), ahora mediante una ruta alterna en la que participan el consorcio Cargill y Afirme, tras no concretarse la segunda subasta de la siderúrgica.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez señaló que se espera una nueva propuesta formal del consorcio, con la expectativa de que permita definir una ruta viable para resolver la situación de la empresa, que durante años ha afectado a miles de familias de la región centro.

Reconoció que el incumplimiento de la ruta prevista en la segunda subasta pudo generar desánimo entre la población, pero consideró que la nueva alternativa representa una oportunidad que debe analizarse con confianza y seriedad. "Creo que se abre otra puerta. Entonces, hay que estar a la espera de la nueva propuesta que haga un consorcio que sí ha trabajado ya de manera formal, como lo es Cargill y Afirme", expresó.

Villarreal Pérez reconoció la impaciencia de las familias, que llevan años esperando una solución, y señaló que es necesario evitar que se siga jugando con los sentimientos de los habitantes de la región.

Indicó que el juez y la síndico ya establecieron una ruta definida, por lo que confió en que pueda cumplirse dentro de los plazos previstos. Añadió que la coordinación entre los gobiernos federal y estatal ha permitido explorar alternativas para atender el problema.

Mientras se define el futuro de AHMSA, afirmó que su administración continuará impulsando la diversificación económica, de acuerdo con la estrategia del gobernador, para atraer nuevas empresas y generar empleos, en lugar de esperar a que las inversiones lleguen por sí solas.

Como ejemplo, mencionó el anuncio oficial de la llegada de Arcosa a la región, proyecto en el que, aseguró, se trabajó durante dos años y que describió como el más moderno del mundo en su tipo.

También manifestó su expectativa de que el acuerdo comercial entre México y Estados Unidos se concrete, pues consideró que podría fortalecer a las industrias instaladas en Monclova, ampliar sus contratos y favorecer la creación de empleos.