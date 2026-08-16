Carlos Villarreal Pérez apoya a familias con Feria de Útiles en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez recorrió la Feria de Útiles Escolares, instalada los días 14 y 15 de agosto en la Plaza Principal, donde las familias encontraron productos a bajo costo, con ahorros de entre 40 y 50 %.

Durante el recorrido, el edil saludó a los comerciantes y agradeció su participación en la actividad. También conversó con padres de familia y algunos niños, además de tomarse fotografías con quienes se lo solicitaron.

Villarreal Pérez destacó que el objetivo de la feria fue apoyar la economía de las familias previo al regreso a clases y, al mismo tiempo, fortalecer la actividad comercial local. "Desde el día de ayer estamos aquí al servicio de la ciudadanía, con diferentes negocios que se instalaron con el objetivo de brindar un ahorro familiar y fortalecer la cadena de valor del comercio", señaló.

En la feria, los padres de familia pudieron comparar precios y adquirir diversos artículos necesarios para el próximo ciclo escolar. Como parte de los servicios ofrecidos, también se realizaron cortes de cabello gratuitos para contribuir al ahorro familiar.

El alcalde invitó a las familias a conocer los negocios participantes, aprovechar las ofertas y comparar precios para realizar sus compras durante las próximas semanas. Explicó que esta estrategia forma parte de las acciones de la administración municipal para acercar productos y servicios a las familias mediante los mercaditos que se realizan en los centros DIF de Monclova.

Añadió que los trabajadores municipales también cuentan con beneficios para realizar compras en los establecimientos participantes, incluido el personal de áreas como Seguridad Pública y Protección Civil. Villarreal Pérez destacó que estas acciones buscan generar beneficios tanto para las familias como para los comercios locales, al promover el consumo y ofrecer alternativas de ahorro previo al inicio del ciclo escolar.