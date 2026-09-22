Carlos Villarreal Pérez informa sobre ajustes presupuestales en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que las participaciones federales comprometidas para Monclova no llegaron conforme a lo previsto, situación que ha obligado al municipio a realizar ajustes presupuestales para mantener las obras y la operación diaria.

Explicó que la administración municipal cuenta con un presupuesto autorizado por el Cabildo de 950 millones de pesos, por lo que ante una menor recepción de participaciones se requiere revisar el gasto de manera mensual y priorizar los recursos.

"Al bajar el ISR, pues baja de manera natural las participaciones y eso es lo que nos ha afectado en el día a día", señaló.

Villarreal Pérez indicó que, de acuerdo con los anuncios realizados por el secretario de Finanzas, se han presentado ajustes presupuestarios relacionados con la disminución de las participaciones que habían sido prometidas o comprometidas.

Ante este escenario, dijo, el municipio busca fortalecer la recaudación de recursos propios mediante incentivos y opciones para que la ciudadanía cumpla con sus contribuciones, principalmente en materia de predial.

También destacó los ingresos derivados del ISAI y de movimientos de compraventa de terrenos, recursos que contribuyen a mantener la operación municipal.

El alcalde señaló que una mayor recaudación en determinados periodos del año no significa incrementar el gasto, sino mantener una disciplina presupuestal para contar con recursos cuando se presenten reducciones en las participaciones o gastos no previstos.

"Hay que saber cómo trabaja la administración, dónde puede hacer los ajustes para que no afecte las obras comprometidas y el trabajo diario de la administración", afirmó.

Como ejemplo de un gasto no contemplado inicialmente, mencionó la adecuación del Parque de las Américas, obra que requiere una inversión superior a 6 millones de pesos y para la cual buscan definir de qué partida podrá ejecutarse.

Villarreal Pérez sostuvo que el municipio mantiene como prioridad evitar que los ajustes financieros afecten las obras y servicios comprometidos.

Agregó que las inversiones en drenaje, pavimentación, alumbrado, seguridad e infraestructura contribuyen a fortalecer la confianza de la ciudadanía y, con ello, incentivar el cumplimiento de sus contribuciones.

Destacó que el plan de inversión Prendamos Monclova contempla acciones en materia educativa, desarrollo económico, seguridad, infraestructura urbana, social y deportiva.

Señaló que estos proyectos también buscan sentar las bases para fortalecer las capacidades laborales y atraer nuevas inversiones a Monclova, mediante una mayor coordinación entre el sector educativo, empresas, iniciativa privada y los tres órdenes de gobierno.