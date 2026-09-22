Carlos Villarreal Pérez arranca pavimentación de calle 10 en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó el arranque de la pavimentación de la calle 10, entre primera y calle 3, en la colonia Otilio Montaño, obra que representa una inversión de 534 mil 207.01 pesos.

Los trabajos forman parte de las obras sociales impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, en coordinación con la estrategia Mejora Coahuila y el Plan de Inversión Prendamos Monclova.

La intervención contempla la pavimentación de 649 metros cuadrados con carpeta asfáltica, en una vialidad de 72 metros lineales de longitud y nueve metros de ancho. De acuerdo con la información de la obra, se utilizarán 97 metros cúbicos de material base, mil 622 litros de emulsión asfáltica y 32 metros cúbicos de carpeta asfáltica en caliente.

También se construirán 144 metros lineales de cordón de cuneta de sección trapezoidal, con concreto. La estructura del pavimento estará integrada por cinco centímetros de concreto asfáltico, 15 centímetros de base, 15 centímetros de subbase y 20 centímetros de subrasante.

La obra tendrá como origen de inversión Obras Infraestructura Estado, beneficiará a 100 habitantes y se prevé concluir en un plazo de cuatro semanas. Con esta acción, el municipio señaló que se fortalecen las obras de infraestructura en distintos sectores de Monclova mediante el Plan de Inversión Prendamos Monclova.