Con una inversión superior a 1.9 millones de pesos, el alcalde Carlos Villarreal Pérez puso en marcha la rehabilitación de la plaza pública "Terecitas", ubicada en la colonia Elsa Hernández de las Fuentes, proyecto que busca renovar este espacio de convivencia para las familias del sector.

Juan de Dios Valenciana, director de Obras Públicas, explicó que los trabajos abarcarán una superficie de 449 metros cuadrados e incluirán la rehabilitación del kiosco, banquetas perimetrales, colocación de concreto estampado, plantación de árboles, instalación de luminarias y bancas metálicas.

También se colocarán aparatos de ejercicio al aire libre y un módulo de juegos infantiles, además de incorporar encinos para mejorar las áreas verdes de la plaza.

El funcionario estimó que los trabajos tendrán una duración aproximada de dos meses, aunque aclaró que el avance dependerá de las condiciones climáticas, debido a que algunas labores, como la limpieza y pintura, requieren condiciones adecuadas para garantizar su correcta ejecución.

Por su parte, el alcalde señaló que la inversión corresponde a recursos estatales, mediante el programa En Equipo le Entramos, impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas. Agregó que el municipio dará seguimiento a la ejecución de la obra, al tratarse de un espacio público municipal.

Villarreal Pérez adelantó que espera regresar durante el primer trimestre del próximo año para entregar la plaza renovada y realizar una convivencia con los vecinos.