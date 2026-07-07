Inversión de 2.5 millones de pesos para área verde en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez puso en marcha la rehabilitación del área verde de la colonia Progreso, obra que forma parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova y en la que se aplicará una inversión superior a 2.5 millones de pesos.

Durante el arranque de los trabajos, el edil destacó que la administración municipal continúa realizando inversiones en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de mejorar los espacios públicos y elevar la calidad de vida de las familias. "Con esto seguimos cumpliendo con inversiones en los diferentes sectores de nuestra ciudad, trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y la iniciativa privada para mejorar los espacios y la calidad de vida de las familias del municipio de Monclova", expresó.

Villarreal Pérez estuvo acompañado por vecinos de la colonia y funcionarios municipales, ante quienes reiteró su compromiso de mantener una administración cercana a la ciudadanía y de ejecutar obras de calidad.

El alcalde señaló que la rehabilitación permitirá contar con áreas de esparcimiento adecuadas para la convivencia familiar y comunitaria, promoviendo entornos seguros y funcionales para los habitantes del sector.