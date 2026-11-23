NUEVA ROSITA, Coah.- Un adolescente de 15 años resultó lesionado tras sufrir un accidente de motocicleta sobre la carretera estatal Nueva Rosita-Villa de San Juan de Sabinas, a la altura del kilómetro 9, donde fue localizado inconsciente por paramédicos.

El reporte del accidente se recibió alrededor de las 22:05 horas, lo que movilizó a los elementos de la unidad NR-02 para atender la emergencia en dicho tramo carretero, informó el director Roberto Ramos García.

Al arribar al lugar, los socorristas encontraron al menor, identificado como Raúl N, con domicilio en la colonia Allende, en posición decúbito dorsal, es decir, acostado boca arriba y sin conocimiento.

Durante la valoración inicial, el adolescente presentaba otorragia, consistente en sangrado por el oído izquierdo, además de sospecha de traumatismo craneoencefálico, por lo que fue atendido con las precauciones correspondientes.

Los paramédicos realizaron las maniobras de empaquetamiento y preparación para su traslado, con el objetivo de movilizarlo de manera segura a un hospital y evitar complicaciones ante las posibles lesiones sufridas.

Posteriormente, el menor fue abordado en la unidad de emergencia y trasladado al Hospital General de Nueva Rosita, donde quedó a disposición del personal médico para su valoración y atención.