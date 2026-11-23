Con el objetivo de fortalecer la preparación técnica de los jóvenes y generar condiciones para atraer nuevas empresas del sector tecnológico, el alcalde Carlos Villarreal encabezó el inicio del curso "Diplomado en Diseño de PCB, Caracterización de Semiconductores y Sistemas Embebidos con STM32", proyecto que cuenta con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez para ampliar las oportunidades de desarrollo y especialización en la región.

En esta primera etapa participan más de 150 estudiantes de nivel medio superior de Monclova y la región. Durante el arranque estuvo presente el director del Tec Monclova, Juan Darío Hernández, así como el personal docente que estará a cargo de esta capacitación especializada.

A través de esta iniciativa, se busca acercar a los jóvenes conocimientos y herramientas técnicas que fortalezcan su formación académica y los vinculen con las necesidades de una industria que representa nuevas oportunidades de inversión, empleo y crecimiento económico para Monclova y la región.

Durante el arranque, el alcalde Carlos Villarreal destacó la importancia de generar espacios de especialización que permitan a las nuevas generaciones desarrollar habilidades en sectores de alto contenido tecnológico.

"Con este diplomado estamos acercando a nuestras y nuestros jóvenes herramientas y conocimientos que pueden marcar una diferencia en su futuro. Queremos que estén mejor preparados y que Monclova y la región cuenten con talento especializado para atraer empresas del sector tecnológico y generar más y mejores oportunidades. Agradecemos al gobernador Manolo Jiménez por su respaldo y al equipo del Tec por hacer posible este proyecto, que representa una oportunidad única a nivel estatal", señaló.

El alcalde reiteró que su administración continuará trabajando en equipo con el gobierno del estado, las instituciones educativas y el sector productivo para fortalecer la preparación de los jóvenes, impulsar el talento local y abrir nuevas oportunidades para Monclova y toda la región.