En Coahuila se ejerce el periodismo con seguridad

Saltillo, Coah.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la ceremonia del Premio Estatal de Periodismo 2026, en la que reconoció el talento, profesionalismo, trayectoria y compromiso de mujeres y hombres que ejercen el periodismo en Coahuila.

Ante representantes de los poderes Legislativo y Judicial, autoridades municipales, empresarios y directivos de medios de comunicación, así como integrantes de su equipo de gobierno, el gobernador felicitó a las y los galardonados por la calidad de sus trabajos y por contribuir, desde sus distintas plataformas, a mantener informada a la sociedad.

Destacó que la labor periodística constituye una herramienta fundamental para conocer oportunamente las necesidades de las distintas regiones y municipios, así como para identificar áreas de oportunidad en la función pública, por lo que resaltó el valor de la crítica constructiva para mejorar las acciones de gobierno.

Puntualizó los avances de Coahuila en materia de seguridad, desarrollo económico, empleo, educación y crecimiento regional, y subrayó que estos resultados son producto de la coordinación entre sociedad, iniciativa privada, medios de comunicación y los distintos órdenes de gobierno.

Destacó la importancia de que las y los periodistas puedan desarrollar su labor con libertad y seguridad, y reconoció su contribución al fortalecimiento de la vida pública de Coahuila.

En su intervención, Diego Rodríguez Canales, subsecretario general de Gobierno y Comunicación Institucional, destacó que el Premio Estatal de Periodismo representa un reconocimiento a los valores que sostienen la convivencia democrática: libertad, seguridad e información.

Señaló que estos tres elementos mantienen una relación fundamental para el ejercicio periodístico: la libertad permite informar, la seguridad protege a quienes ejercen esta profesión y la información fortalece la toma de decisiones de la ciudadanía. En este sentido, reconoció a reporteros, fotógrafos, camarógrafos, conductores, columnistas, editores, directivos y propietarios de medios por su trabajo cotidiano y por mantener abiertos espacios para las distintas voces de la sociedad.

Rodríguez Canales destacó que las condiciones de seguridad que prevalecen en Coahuila permiten que las y los periodistas desarrollen su labor con libertad, y señaló que los resultados alcanzados en la entidad son producto de planeación, coordinación institucional, inversión, fortalecimiento de las corporaciones y trabajo conjunto entre los distintos órdenes de gobierno.

Subrayó que esta coordinación ha permitido consolidar una estrategia de seguridad que brinda estabilidad al estado y genera condiciones para el desarrollo de las actividades productivas y sociales, incluido el ejercicio periodístico.

Enfatizó que la relación entre gobierno y medios debe sustentarse en el respeto, la apertura y la colaboración institucional, donde los medios observen, cuestionen y publiquen, mientras las autoridades informen, expliquen y atiendan las demandas ciudadanas.

Exhortó a ejercer un periodismo responsable, en el que la velocidad de la información no desplace la precisión, el contexto y la verificación de los hechos. Ante el avance de la inteligencia artificial, destacó la importancia de utilizar estas nuevas herramientas de manera responsable, sin sustituir el criterio, la investigación y la sensibilidad humana que distinguen al periodismo.

Reconoció a las y los galardonados y refrendó el compromiso del Gobierno de Coahuila de mantener condiciones que permitan ejercer un periodismo libre, responsable y seguro, como parte de una sociedad informada y participativa.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio la bienvenida a las y los participantes del Premio Estatal de Periodismo 2026 y reconoció la labor de periodistas y medios de comunicación para mantener informada a la ciudadanía y contribuir a la difusión de las acciones que realizan los gobiernos.

Felicitó a las y los galardonados, así como a quienes cuentan con décadas de trayectoria, y destacó que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno ha permitido fortalecer las condiciones de seguridad en Coahuila y Saltillo. Resaltó que estas condiciones permiten que las y los periodistas desarrollen su profesión con libertad y seguridad.

Por su parte, Socorro de la Luz Muñoz Yáñez, periodista de El Siglo de Torreón, destacó que el Premio Estatal de Periodismo reconoce tanto el talento como la perseverancia y trayectoria de quienes han dedicado su vida a esta profesión.

Al recordar los años de mayor inseguridad en La Laguna y las experiencias enfrentadas por periodistas de la región, reconoció la importancia de las condiciones de seguridad que actualmente permiten ejercer el periodismo en Coahuila.

Asimismo, ante el avance de la inteligencia artificial, subrayó que el futuro del periodismo dependerá de preservar la investigación, el conocimiento, la empatía, la ética y el criterio propio, y llamó a utilizar las nuevas tecnologías como herramientas complementarias sin perder la esencia humana del oficio periodístico.