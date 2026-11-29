El fortalecimiento de la seguridad pública, con una inversión superior a los 168 millones de pesos, será uno de los principales rubros que destacará el alcalde Carlos Villarreal Pérez durante su segundo informe de gobierno.

Entre los resultados que presentará se encuentra el crecimiento de la corporación policiaca y la ampliación de la videovigilancia, con la proyección de cerrar 2026 con más de 400 policías y 600 cámaras de vigilancia.

El edil informó que su administración inició con 188 elementos policiacos y 40 cámaras, mientras que para 2027 la meta es alcanzar una plantilla de 500 policías y superar las mil cámaras instaladas en distintos puntos de la ciudad.

Adelantó que la inversión destinada a seguridad pública se ha enfocado en infraestructura, equipamiento y herramientas tecnológicas para fortalecer las labores de vigilancia y prevención, además de mejorar la preparación y las condiciones de trabajo de los elementos.

Villarreal Pérez destacó que detrás de cada policía existe una persona y una familia, por lo que consideró fundamental brindarles las herramientas necesarias para cumplir con su responsabilidad de proteger a la ciudadanía.

Asimismo, señaló que continuará trabajando en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer las estrategias de seguridad en Monclova.

El segundo informe de gobierno se llevará a cabo el viernes 4 de diciembre, a las 11:00 de la mañana, en el auditorio municipal Hermanos Rangel, ubicado en la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha.