Héctor Miguel García Falcón entrega premios en la Copa 2026 de Múzquiz

Múzquiz, Coahuila.- Con gran entusiasmo se llevó a cabo el pasado domingo 16 de agosto la clausura y ceremonia de premiación de la Copa 2026 de la Liga Local de Fútbol Categoría Libre "Norberto Sagún Flores", donde se reconoció el esfuerzo y talento de los equipos participantes.

Durante la ceremonia estuvo presente el diputado electo Héctor Miguel García Falcón, quien acompañó la entrega de premios a los equipos que destacaron a lo largo de este campeonato, en compañía del presidente de la liga, Roberto González Maldonado; Apolinar Elguezabal y el Profr. Jesús Aguilar.

En una emocionante final, el Deportivo La Coruña, del Barrio La Gloria, se proclamó campeón de la Copa 2026, mientras que el FCP Porto obtuvo el honroso segundo lugar.

Con esta ceremonia concluyó una edición más de la Liga Norberto Sagún Flores, destacando el espíritu deportivo, la convivencia y la pasión por el fútbol que une a las familias y a la comunidad de Múzquiz.