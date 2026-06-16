Carlos Villarreal Pérez anuncia plan hidráulico: obras en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que en los próximos meses se presentará un plan hidráulico con el objetivo de atender diversas problemáticas en puntos críticos de la ciudad.

Detalló que este proyecto contempla acciones en vialidades como la Avenida Huemac, Leandro Valle, así como en la calle del Estudiante, en el tramo comprendido entre las colonias Primero de Mayo y Carranza, además de la Avenida Industrial y el vado ubicado frente a la empresa Technotrim.

El edil señaló que ya se realizan recorridos en algunos de estos puntos, como en la colonia Industrial, donde se llevarán a cabo trabajos preventivos para evitar afectaciones mayores. Explicó que sobre la avenida Huemac, antes de llegar a la zona Industrial, se detectó la necesidad de reforzar estructuras cercanas al arroyo que posteriormente se convierte en el río, por lo que se contempla la construcción de una barrera de contención.

"Se trata de trabajos preventivos para evitar daños estructurales en el mediano plazo", indicó.

Finalmente, destacó que este plan busca dar solución a necesidades prioritarias en materia de infraestructura hidráulica y reducir riesgos ante futuras lluvias.