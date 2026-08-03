Carlos Villarreal Pérez refuerza acciones para manejar residuos en Monclova

El Municipio reforzará las acciones para ordenar el manejo de residuos comerciales y evitar que negocios depositen su basura en contenedores destinados al servicio residencial, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

Explicó que diversos establecimientos generan un volumen de desechos que requiere un servicio privado de recolección, por lo que se buscará que cada negocio asuma la responsabilidad sobre sus residuos.

Como ejemplo, señaló la zona de las avenidas Entre Oriente y Sur, donde los fines de semana se instala la pulga de la Lechería y es frecuente encontrar los contenedores completamente llenos por la basura generada durante la actividad comercial.

Villarreal Pérez indicó que estos contenedores están destinados al uso de las familias y que su saturación, en muchas ocasiones, es provocada por comercios y otras actividades, lo que afecta la prestación del servicio a la población.

El Alcalde llamó a la ciudadanía a reportar este tipo de situaciones para que el Municipio pueda atenderlas de manera oportuna.

Añadió que continuará fortaleciéndose el esquema de recolección mediante contenedores y "boteo", evitando realizar recolecciones casa por casa en locales comerciales, con el propósito de que cada establecimiento se haga responsable de sus propios residuos.

Señaló que el objetivo es mantener un mayor orden en el sistema de recolección y encauzar a los negocios al cumplimiento de sus obligaciones, mediante el trabajo coordinado entre Gobierno, iniciativa privada y ciudadanía.

Villarreal Pérez sostuvo que esta coordinación permitirá conservar limpias las calles, colonias, áreas verdes y espacios públicos, además de contribuir a mejorar la calidad de vida en Monclova.

Durante la entrevista, el Alcalde también cuestionó a algunos funcionarios que, dijo, intensifican su trabajo cuando se aproximan los procesos electorales.

"Hay algunos que ya se empiezan a acordar de que el año que entra hay que renovar los puestos de elección popular y ahora sí hay que trabajar. Creo que eso es algo natural, desgraciadamente, en algunos funcionarios", expresó.

Finalmente, señaló que deben dejarse de lado los intereses personales para privilegiar el trabajo coordinado entre los distintos sectores y atender las necesidades de la ciudad.