Carlos Villarreal Pérez refuerza la seguridad en Coahuila: operativos coordinados

Blindan la Región Centro-Desierto con operativos coordinados por los tres niveles de gobierno, ante la ola de violencia que se registra en el país tras la detención y muerte del líder criminal conocido como "El Mencho".

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que actualmente se mantienen despliegues estratégicos en las carreteras con dirección a Nuevo León, así como en la zona de Candela, puntos considerados clave por su conexión con entidades vecinas.

"El fortalecimiento en seguridad se dio desde el domingo. A veces dicen: ´¿por qué se hace esta acción si no se requiere?´, pero lo que planeamos con tiempo nos ayuda a blindar nuestro estado", expresó el edil.

Subrayó que la coordinación entre los gobiernos municipal, estatal y federal es fundamental para mantener la estabilidad en Coahuila.

Destacó que el modelo de seguridad implementado en la entidad ha sido clave para preservar la paz, en conjunto con la iniciativa privada y la participación ciudadana.

"Seguimos blindados. A los jóvenes les decíamos que quizá a ellos no les tocó vivir lo que nosotros vivimos hace 15 años. Es una bendición vivir en Coahuila, pero debemos seguir haciendo los esfuerzos correspondientes en todos los órdenes de gobierno para que nuestro estado se mantenga en paz", señaló.

Indicó que los 13 alcaldes de la Región Centro-Desierto refrendan el compromiso de mantener este esquema de seguridad regional, trabajando de manera coordinada en consejos municipales donde semanalmente se revisan estrategias y acciones preventivas.

En los operativos participan el Ejército Mexicano, la Marina y corporaciones de seguridad pública de los tres niveles de gobierno, quienes mantienen presencia en accesos y salidas estratégicas. Incluso, unidades municipales han sido enviadas a otras zonas para fortalecer el blindaje.

Las autoridades reiteraron que estas acciones son preventivas y forman parte de un modelo que busca anticiparse a cualquier riesgo, manteniendo a la Región Centro-Desierto como una zona segura ante el panorama nacional.