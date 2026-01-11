Carlos Villarreal Pérez supervisa obras de pavimentación en Monclova

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, realizó un recorrido de supervisión por diversas obras de pavimentación que se ejecutan en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de constatar el avance y la correcta aplicación de los recursos destinados a mejorar la infraestructura vial y la calidad de vida de las familias monclovenses.

Durante la jornada, el edil supervisó los trabajos de recarpeteo que se llevan a cabo en la calle Sinter 2, entre Primero de Enero y Alto Horno 3, en la colonia Praderas Primer Sector, una obra que representa una inversión superior a los 900 mil pesos. Esta vialidad es considerada de gran importancia para la movilidad de los vecinos, ya que conecta diversas calles del sector y presentaba un notable deterioro.

Asimismo, el alcalde supervisó también la obra de pavimentación hidráulica en la calle San Marcos, entre Isabela Amalia y Dalia, ubicada en la colonia Óscar Flores Tapia. En este punto, los trabajos se realizan con una inversión superior a los 3.2 millones de pesos, lo que permitirá contar con una vialidad más resistente y duradera, adecuada para el tránsito diario de vehículos y peatones.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral para impulsar obras que generen un impacto positivo en todos los sectores de Monclova. El esfuerzo se realiza en coordinación con el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, trabajando en equipo para atender las principales necesidades de infraestructura urbana. La administración continuará gestionando y ejecutando proyectos que contribuyan al bienestar de la población, mejorando la conectividad, seguridad y calidad de vida de las familias monclovenses a través de obras que responden a demandas reales de la ciudadanía.