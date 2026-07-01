Carlos Villarreal Pérez anuncia cientos de empleos en Monclova

Las empresas Dual, Yura y Borstenga mantendrán durante las próximas semanas sus procesos de contratación en Monclova, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez, quien aseguró que la región contará de manera constante con cientos de vacantes laborales. El edil explicó que, desde hace aproximadamente un mes, las compañías han abierto de forma periódica bolsas de trabajo para cubrir plazas administrativas y operativas.

Precisó que Borstenga, empresa satélite que iniciará operaciones en las próximas semanas, comenzó con la contratación de personal administrativo y posteriormente incorporará trabajadores para el área operativa. En el caso de Yura, indicó que su primera etapa de reclutamiento contempla entre 300 y 350 empleos, mientras que en fases posteriores continuará contratando a varios cientos de trabajadores y, posteriormente, mantendrá procesos graduales de entre 50 y 150 vacantes. Respecto a Dual, señaló que la empresa abre su bolsa de trabajo cada 15 días en distintos sectores y municipios, con procesos de contratación que oscilan entre 50 y 150 plazas por convocatoria.

"Afortunadamente, gracias al trabajo en equipo entre la iniciativa privada, el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal, prácticamente todas las semanas tendremos cientos de empleos ofertados por estas empresas que atrajimos hace seis o siete meses y que ahora comienzan a operar de manera constante", expresó.

Sobre la recuperación del empleo tras la crisis de AHMSA, Villarreal indicó que aún no existe una cifra definitiva, debido a que el proceso de la empresa no ha concluido. Explicó que muchos extrabajadores encontraron empleo en otras empresas de la región, del estado o fuera de Coahuila, mientras que otros permanecen en actividades de la economía informal o esperan concluir sus procesos de jubilación o pensión. Señaló que será hasta que concluya el proceso de AHMSA cuando pueda conocerse con precisión el número de trabajadores que se reincorporaron al mercado laboral formal.

El alcalde añadió que parte de la mano de obra especializada ya comenzó a regresar a Monclova. Como ejemplo, mencionó que Dual reubicó trabajadores que anteriormente laboraban en Ramos Arizpe para que pudieran volver con sus familias. Villarreal estimó que, entre finales de este año y el primer trimestre de 2027, se generarán al menos 6 mil empleos en la región. Agregó que, de concretarse un acuerdo comercial favorable entre México y Estados Unidos, la cifra podría aumentar hasta 15 mil empleos, considerando las empresas ya instaladas, las que iniciarán operaciones y aquellas que ampliarán sus plantillas.