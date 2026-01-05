Javier Díaz González agradece pagos de impuesto predial en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Al acudir a pagar su impuesto predial, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, saludó y agradeció a las y los contribuyentes cumplidos que acudieron a realizar su pago a la Presidencia Municipal; además, reiteró que hay múltiples opciones para cubrir esta contribución.

Díaz González afirmó que las y los saltillenses son cumplidos y que, gracias a ello, la administración municipal, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, tendrá los recursos para implementar servicios públicos y concretar obra pública en todos los sectores de Saltillo.

"Que sepan realmente que estas contribuciones que las y los saltillenses hacemos van destinadas a temas de obra, programas y acciones, siempre buscando cómo mejorar la calidad de vida de la población, y así seguiremos trabajando", comentó el Alcalde.

Javier Díaz González se formó en la fila para realizar su pago y recordó que las cajas de la Presidencia Municipal están abiertas de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde y sábado de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde; mientras que en el Mercado Juárez hay un módulo de lunes a sábado de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Hay módulos en Sendero Sur, Central de Autobuses, Plaza Nogalera, Merco Mirador, Soriana Portales, Soriana Campestre, Soriana San Isidro, Plaza Patio, colonia Valle de las Flores, Plaza Mirasierra, Plaza Real, Dirección de Desarrollo Urbano, Gimnasio Municipal y Multideportivo El Sarape, de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y sábados de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Asimismo, el pago puede realizarse desde la comodidad del hogar a través del portal www.saltillofacil.gob.mx, mediante el ChatBot del Municipio de Saltillo disponible en WhatsApp al 844-160-08-08, así como en las plataformas Visor Urbano (https://visor.saltillo.gob.mx) y en www.saltillo.gob.mx.

La tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, recordó que quienes paguen su predial en enero reciben un 15 por ciento de descuento y participan en la rifa de 10 premios de 100 mil pesos en efectivo cada uno.

Además, dio a conocer que durante el primer mes de 2026 se ofrece un 50 por ciento de descuento en los recargos a quienes tengan adeudos de predial de años anteriores.

Álvarez Cuéllar comentó que en Saltillo hay 332 mil 500 claves catastrales y que la meta recaudatoria del impuesto predial para este año es de 585 millones de pesos, de los cuales una parte importante se ingresa durante el primer trimestre.