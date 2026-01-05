Profeco reporta aumento en precios de la canasta básica en Coahuila

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Al iniciar el año, los precios de los productos que integran la canasta básica continúan presionando el bolsillo de las familias mexicanas, en un contexto donde la inflación y los ajustes económicos locales mantienen elevados los costos de alimentos y bienes esenciales.

Los datos recientes de monitoreos de precios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), aunque más actualizados a 2025, muestran que Saltillo ha registrado algunas de las canastas básicas más costosas del norte del país, con establecimientos como H.E.B. ofreciendo el paquete de 24 productos esenciales por encima de los 1,000 pesos en algunos periodos de 2025, muy por encima de la meta de precios pactada por las autoridades.

Por otro lado, otras tiendas en la región han mostrado precios más accesibles en ese mismo año pasado: por ejemplo, en uno de los establecimientos de cadena nacional se llegó a ofrecer la canasta básica por alrededor de 741.60 pesos, una de las más bajas dentro de la zona monitoreada.

Estos contrastes entre establecimientos reflejan la necesidad de comparar antes de comprar, especialmente ante los ajustes de precios que se experimentan al iniciar 2026.

Aumento de precios en la canasta básica en Saltillo

A nivel nacional, organizaciones como la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) registraron que durante 2025 el precio de la canasta alimentaria aumentó en promedio más del 5 por ciento en varios estados, incluyendo Coahuila, una tendencia que arrastrará sus efectos a lo largo de los primeros meses de 2026.

Aunque los datos oficiales exactos para enero de 2026 siguen pendientes de actualizarse por Profeco e INEGI, el patrón observado indica una persistencia en la presión de precios de productos básicos como carne de res y cerdo, frijol, jitomate y aceites.

Estrategias para enfrentar la inflación

El alza de precios se da en un contexto donde también aumentó el salario mínimo a partir de enero de 2026, un factor que podría mitigar parcialmente el impacto en el poder adquisitivo de las familias trabajadoras, aunque analistas señalan que esto no basta para compensar totalmente los incrementos en bienes esenciales.

Para consumidores del sureste de Coahuila, la estrategia de comparar precios en diferentes establecimientos y priorizar compras inteligentes se vuelve clave para enfrentar este inicio de año.