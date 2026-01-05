Cambio de mando en el 69 Batallón de Infantería de la Región Sureste

SALTILLO, COAH.- Este lunes se llevó a cabo el relevo de mando en el 69 Batallón de Infantería, con sede en la Región Sureste, donde el coronel de Infantería de Estado Mayor Luis Adolfo Márquez Tello asumió formalmente la comandancia, tras rendir protesta en una ceremonia oficial realizada en las instalaciones militares ubicadas al norte de la ciudad de Saltillo.

Originario del estado de Chihuahua, el coronel Márquez Tello cuenta con una trayectoria de 31 años dentro del Ejército Mexicano, periodo en el que ha desempeñado diversas responsabilidades tanto en áreas operativas como administrativas en diferentes entidades del país.

Es egresado del Heroico Colegio Militar y a lo largo de su carrera ha fungido como instructor de cadetes, comandante de batallón y jefe de Estado Mayor en unidades militares. Además, representó a México en el ámbito internacional al desempeñarse como agregado militar y aéreo en la República de Cuba.

Relevo de mando en el 69 Batallón de Infantería

Este cambio de mando se realiza como parte de los procesos de rotación institucional establecidos por la Secretaría de la Defensa Nacional, cuyo propósito es reforzar la operatividad y coordinación de las fuerzas armadas.

Con su nombramiento, Márquez Tello queda al frente de una unidad estratégica para las labores de seguridad, auxilio a la población civil y colaboración con autoridades estatales y municipales en la región sureste del estado.