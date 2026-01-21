Carlos Villarreal presenta aplicación de seguridad en Monclova

Punto Violeta podrá ser activado desde el teléfono celular por ciudadanos, esto gracias a una aplicación de alcance regional que será presentada para mediados del mes de marzo.

Lo anterior no solamente será una herramienta diseñada para reportes relacionados con servicios públicos, solicitar apoyo de seguridad en caso de emergencia sino también para activar el Punto Violeta móvil.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que actualmente la aplicación se encuentra en etapa de revisión y pruebas, con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento antes de su presentación oficial.

"La aplicación se estará presentando a mediados de marzo, conforme se revisa el avance y se toman las decisiones formales para su implementación", señaló.

Indicó que, aunque la plataforma ya opera en otras ciudades, en Monclova se está adaptando a las condiciones específicas de la ciudad y a su sectorización, proceso que requiere una ejecución a la medida para lograr una mejora continua en materia de seguridad y mantener cercanía con la ciudadanía.

El edil destacó que una de las principales innovaciones de esta aplicación es la incorporación del Punto Violeta móvil, un llamado de emergencia que podrá ser activado por cualquier ciudadano desde su celular, complementando los Puntos Violeta fijos ya existentes.

Este sistema operará de manera coordinada con el sistema de seguridad estatal y estará enlazado con el 911, así como con los centros C2 y C4, respetando en todo momento la confidencialidad de los reportes.

Asimismo, explicó que actualmente se desarrolla un periodo de prueba con un cronograma establecido desde la puesta en marcha del C2. Señaló que se ha incrementado progresivamente el número de usuarios y que para mediados de febrero se espera contar con alrededor de dos mil usuarios registrados, con la meta de alcanzar cinco mil al momento de la presentación oficial de la aplicación.

Posteriormente, la plataforma se fortalecerá para integrar a más ciudadanos que deseen formar parte de esta red ciudadana, con el propósito de potencializar la seguridad y la atención oportuna a la población.