Carlos Villarreal presenta su primer informe de gobierno en Monclova

Representantes de la iniciativa privada destacaron el trabajo del alcalde Carlos Villarreal tras la presentación de su primer informe de gobierno, en el que confirmaron se logró un avance visible y un ambiente de confianza entre la administración municipal y el sector productivo.

Oscar Mario Medina Martínez, presidente de la CANACO, señaló que durante el informe del primer año de gestión se observó atención y resultados, subrayando que la información presentada por el alcalde sienta las bases de estabilidad para el municipio y para la región Centro.

Resaltó los programas de apoyo a sectores vulnerables y la coordinación con el Gobierno del Estado, que permitió avanzar con orden en temas de desarrollo económico y atención social, considerando que esta alineación fortalece la operación municipal y da certidumbre a la ciudadanía.

En materia de seguridad, el representante del sector comercial destacó la inversión que se realizó para la compra de patrullas, equipo especializado y el reforzamiento de la alianza con los 13 municipios de la región Centro, en donde este modelo regional continúa dando resultados y contribuye a mantener un entorno seguro para las familias y para la actividad económica.

Por su parte, Jorge Mtanous, presidente de Canacintra, destacó la amplia convocatoria del informe, que calificó como uno de los eventos municipales más concurridos y comentados del estado, en donde mencionó que los resultados expuestos reflejan un trabajo constante, visible en acciones recientes.

Destacó que la administración municipal mantiene un diálogo directo con las cámaras empresariales y una política de inclusión en los proyectos municipales.