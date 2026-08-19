Más de 600 mujeres se gradúan del programa del DIF Monclova

Más de 600 mujeres concluyeron el programa Mujeres al Siguiente Nivel, impulsado por el DIF Monclova, con cursos de capacitación técnica y estrategias para fortalecer su desarrollo personal y profesional.

La graduación fue encabezada por el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, y la presidenta del DIF, Mavi Sosa. El programa se desarrolló durante abril, mayo y junio en las instalaciones del DIF Monclova, CEDIF Norte, CEDIF Sur, Centro Comunitario Eliseo Mendoza y Casa MECED, con una inscripción de más de 600 mujeres.

Durante la capacitación se impartieron cursos de repostería, pastelería, postres fríos, elaboración de globos, corte de cabello, piñatas, aplicación de gelish en manos y diseño de cejas. Además de la formación técnica, las participantes recibieron estrategias orientadas al desarrollo personal y profesional mediante actividades de empoderamiento y fortalecimiento emocional.

El programa busca combinar el aprendizaje de nuevas habilidades con herramientas que contribuyan al desarrollo integral de las participantes.