Monclova: Carlos Villarreal presenta festival Flores y Calaveras

Con una cartelera de actividades artísticas y culturales para celebrar el Día de Muertos, el Ayuntamiento de Monclova realizará del 14 de octubre al 2 de noviembre el festival Flores y Calaveras, además del Festival de la Calabaza, que tendrá como sede el Ecoparque.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó la rueda de prensa en la que se anunciaron ambos programas, organizados por la Dirección de Arte y Cultura, con actividades en distintos puntos de la ciudad para promover las tradiciones mexicanas y la participación de las familias.

Las actividades de Flores y Calaveras comenzarán el 14 de octubre, de las 19:00 a las 21:00 horas, con una pasarela de catrinas y catrines en el escenario principal de las instalaciones de la Feria de Monclova. Hasta el momento, hay 30 participantes confirmados en la categoría individual y se entregarán premios en efectivo.

El programa continuará el 16 de octubre con la inauguración de las exposiciones de artes plásticas La muerte se pinta sola y de grabado La muerte grabada, además del Mercadito Emprendedor, en el espacio de Coahuila y Texas. Las muestras reunirán trabajos de artistas de la región Centro y de estudiantes de distintas instituciones educativas, con participación de Saltillo.

El 23 de octubre, a las 18:00 horas, el mirador de la colonia San Francisco será sede de una alumbrada, presentaciones culturales y un mercadito. Con apoyo de la Prepa ICC y de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), los vecinos podrán participar en la colocación de fotografías de sus difuntos en un altar.

La misma actividad se realizará el 29 de octubre en el mirador de la colonia Guerrero, con apoyo del Tecnológico Superior de Monclova, además de presentaciones culturales y espacios para emprendedores.

Para el 30 de octubre está programado el desfile de catrinas, a las 18:00 horas, que recorrerá el Centro Histórico desde las instalaciones de Policía y Tránsito hasta la Alameda. La organización contempla actividades en las plazas de esta zona, con la participación de la Universidad Politécnica.

Por otra parte, del 22 al 31 de octubre, el Ecoparque albergará el Festival de la Calabaza, con concursos, gastronomía, espectáculos y actividades para personas de todas las edades, una iniciativa impulsada por el Tecnológico de Monclova.

Con ambos festivales, el Ayuntamiento busca ofrecer espacios de convivencia familiar y fortalecer las expresiones artísticas y las tradiciones del Día de Muertos en Monclova.