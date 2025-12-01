Javier Díaz González presidirá la Asociación de Ciudades Capitales en 2026

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, presidirá a partir de 2026 la Asociación de Ciudades Capitales de México, desde donde impulsará acciones enfocadas al desarrollo de las ciudades en coordinación entre los 3 órdenes de gobierno.

Este logro para Saltillo se dio a invitación de alcaldes y alcaldesas de todas las regiones del país, quienes convocaron a Díaz González para encabezar la organización.

¿Qué acciones impulsará Javier Díaz en la Asociación?

En ese marco, el alcalde destacó que asumirá la presidencia nacional de la Asociación con una agenda propositiva y centrada en el desarrollo integral de las ciudades capitales, a través de la innovación pública, fortalecimiento municipal, coordinación institucional y competitividad regional.

"No será un organismo de contraste, ni una plataforma de debate político, la gente no quiere vernos discutir; quiere vernos trabajar. Por eso agradezco la confianza a cada una y a cada uno de los alcaldes y alcaldesas que conforman esta Asociación, de la cual, nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas, es socio fundador y miembro honorario", refirió.

La Asociación de Ciudades Capitales nació en el año 2022 como un espacio técnico, plural y serio que reúne a diversas ciudades capitales del país para intercambiar experiencias exitosas, fortalecer la gestión municipal, coordinar iniciativas y establecer interlocución directa con el Gobierno Federal, el Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Detalles sobre la Asociación de Ciudades Capitales de México

El alcalde de Saltillo mencionó que desde la Asociación de Ciudades Capitales de México, impulsará acciones enfocadas al desarrollo de las ciudades como la transferencia de prácticas exitosas, la consolidación de hubs de nearshoring, polos de innovación y tecnología, vinculación transfronteriza y la cooperación para atracción de inversiones.

"Desarrollaremos una agenda conformada por mecanismos como la creación de comités temáticos, una plataforma nacional de prácticas exitosas, añadir esquema de hubs para inversión y alianzas con universidades, organismos internacionales y el sector privado", mencionó.

Javier Díaz señaló que el Comité Ejecutivo Nacional estará integrado desde la pluralidad y el trabajo en equipo, sin colores ni distinciones partidistas.

La Vicepresidenta de la Asociación de Ciudades Capitales será Yolanda Osuna Huerta, Presidenta Municipal de Centro (Villahermosa, Tabasco); la Secretaria General será Biby Karen Rabelo de la Torre, Presidenta Municipal de Campeche; y como Tesorero José Luis Urióstegui Salgado, Presidente Municipal de Cuernavaca.

¿Quiénes integran el Comité Ejecutivo Nacional?

El alcalde de Saltillo recordó que desde su campaña se comprometió a impulsar alianzas estratégicas con otras ciudades de México y del extranjero para estrechar lazos de cooperación.

"Desde el periodo de transición he participado en eventos como el Visionarios Summit 2024 By Aceleradora de Ciudades y con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez fortalecimos la relación binacional de Saltillo con entidades de Estados Unidos, especialmente Texas", dijo.

Añadió que participó activamente en las sesiones de la Asociación de Ciudades Capitales de México en Hermosillo, Ciudad de México y Puebla.

"La estrategia ha sido muy clara y va en tres objetivos: traer a Saltillo lo mejor de otras ciudades, mostrarles a otras ciudades todo lo bueno que hacemos en Saltillo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez y posicionar a Saltillo como una capital líder a nivel nacional", refirió.

Javier Díaz mencionó además que Saltillo es la capital más segura de México, la más competitiva, inclusiva y de formalidad laboral, y programas como Aquí Vamos Gratis, Activa Tu Parque; el Visor Saltillo, el Chatbot Saltillo Fácil y otras acciones, han llamado la atención a nivel nacional.

"En ese marco decidimos entrarle y presidir la Asociación de Ciudades Capitales de México", destacó el presidente municipal de Saltillo, Javier Díaz González.