Supervisión de obras en Coahuila: ICIFED responde a accidente fatal

SALTILLO, COAH.- El Director del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED), Julio Long Hernández, informó que el organismo inició un proceso de supervisión integral de las obras realizadas con recursos del programa federal La Escuela es Nuestra, con el objetivo de prevenir riesgos como el registrado recientemente en San Pedro de las Colonias, donde un niño de 6 años perdió la vida al desplomarse parte de una techumbre que no contaba con supervisión especializada.

La Escuela es Nuestra: acciones tras el accidente en San Pedro

Long Hernández explicó que las revisiones se enfocarán en las obras mayores, especialmente las aulas didácticas, techos estructurales y bardas perimetrales, al ser las que implican mayores riesgos. En total, 294 obras en todo el estado serán verificadas.

"Estamos llevando a cabo mesas de diálogo con la Secretaría del Bienestar y La Escuela es Nuestra para armar una ruta de visitas físicas directamente a las escuelas, revisar si cumplen o no con las especificaciones técnicas y emitir los dictámenes correspondientes. Esto permitirá que padres de familia y contratistas cumplan con la normativa", detalló.

Detalles sobre la supervisión de obras educativas en Coahuila

El titular del ICIFED señaló que es recomendable que los recursos federales se destinen prioritariamente a trabajos de rehabilitación, pues las obras estructurales, como la construcción de techumbres, requieren estudios y requisitos técnicos específicos.

En el caso de las techumbres, dijo, se deben presentar estudios de mecánica de suelos, cálculo estructural, director responsable de obra, carta responsiva, así como planos técnicos profesionales. Tan solo los estudios preliminares pueden costar alrededor de 90 mil pesos, según lo establecido en las normas oficiales mexicanas del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.

"Vamos a hacer los levantamientos, emitir los dictámenes y reunir a los padres, comités y autoridades para explicarles si las obras cumplen o no con las normas", agregó.

Las revisiones contarán con la participación de Protección Civil, y se realizarán de forma coordinada para brindar acompañamiento técnico a las escuelas.

Long Hernández también reveló que apenas hace dos semanas el ICIFED recibió la base de datos federal para conocer dónde se están llevando a cabo las obras en Coahuila. Señaló que, aunque el instituto había solicitado esta información desde antes del accidente en San Pedro, no había sido proporcionada por la Secretaría del Bienestar ni por La Escuela es Nuestra.

Finalmente, aseguró que toda la información resultante de las revisiones se entregará a los padres de familia, quienes podrán decidir en qué tipo de obra conviene invertir los recursos federales.