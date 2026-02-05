DIF Coahuila: Carlos Villarreal presenta logros en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal acompañó a la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas, en la presentación de su Segundo Informe de Resultados. Al evento asistió el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien destacó el trabajo realizado durante el 2025 a favor del desarrollo social y la mejora en la calidad de vida de las familias coahuilenses.

Durante el informe se resaltaron las acciones que se han impulsado en coordinación entre el Gobierno del Estado, el DIF Coahuila y los municipios, enfocadas en la atención integral a mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad y personas en situación de vulnerabilidad. De esta manera, se continúa fortaleciendo los programas sociales, servicios de asistencia y estrategias de inclusión que generan desarrollo social, oportunidades y mejores condiciones de vida para quienes más lo necesitan.

Al compartir los resultados, la presidenta honoraria del DIF Coahuila destacó: "El DIF es el corazón social de Coahuila", un corazón que late fuerte gracias al trabajo en equipo, la coordinación institucional y la convicción de mejorar la calidad de vida de la gente. Asimismo, agradeció a su equipo de trabajo y reconoció el respaldo permanente del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Por su parte, el alcalde Carlos Villarreal reconoció la labor del DIF Coahuila y de su presidenta honoraria, destacando que los resultados presentados reflejan un trabajo cercano a la gente, sensible y con impacto real en la vida de las familias. "Monclova seguirá fortaleciendo la coordinación con el Gobierno del Estado y el DIF para consolidar políticas públicas que generen desarrollo social y mejores condiciones de vida para la población".

A la presentación del informe también asistió la presidenta honoraria del DIF Monclova, Mavi Sosa, reafirmando el compromiso de trabajo coordinado con el DIF Coahuila en favor de los sectores más vulnerables.

El Gobierno Municipal de Monclova ratificó su compromiso de seguir trabajando con el Gobierno del Estado y el DIF Coahuila, sumando esfuerzos, recursos y voluntades, para fortalecer los programas sociales y construir políticas públicas que respondan a las verdaderas necesidades de la ciudadanía.