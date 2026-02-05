Detenido en Saltillo por homicidio y secuestro gracias a coordinación interinstitucional

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, informó que gracias a la coordinación interinstitucional entre la Policía Municipal y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Nuevo León se logró la detención de una persona señalada por delitos de alto impacto, como homicidio y secuestro.

De acuerdo con el edil, la captura se realizó luego de que autoridades de Nuevo León detectaran que el presunto responsable había huido hacia territorio saltillense y solicitaran el apoyo de la corporación municipal. Tras su localización e identificación, la persona fue asegurada y posteriormente entregada a la fiscalía neoleonesa.

Díaz subrayó que este tipo de acciones reflejan la buena comunicación y colaboración entre entidades y municipios, lo cual permite fortalecer la seguridad y mantener la tranquilidad de las y los habitantes de Saltillo.

Detalles confirmados

En un segundo tema, el alcalde se refirió al proceso electoral de 2026 y señaló que, hasta el momento, ningún regidor ni integrante del personal municipal se ha acercado para solicitar licencia a su cargo.

Detalló que será en próximas sesiones de Cabildo, programadas para finales de febrero, cuando aquellos funcionarios que aspiren a participar en el proceso electoral deberán separarse de sus funciones conforme a la ley.

Acciones de la autoridad

Finalmente, Javier Díaz hizo un llamado a las y los servidores públicos a respetar los tiempos electorales, así como los horarios laborales, reiterando que el compromiso principal de la administración municipal es cumplir con sus responsabilidades de manera legal y transparente.