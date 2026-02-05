Cateo en negocio 'Greens' por venta de narcóticos en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El Centro de Investigación Estratégica Contra el Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado de Coahuila llevó a cabo un cateo en un negocio denominado "Greens", ubicado en la colonia Topochico de Saltillo, tras una denuncia anónima recibida en el Sistema de Emergencias 089 que señalaba la presunta venta de narcóticos a menores de edad.

La diligencia fue autorizada por un juez de control y contó con el apoyo de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Grupo Reacción Especial Coahuila (GREC), Policía Estatal y Policía de Acción y Reacción (PAR), además de la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina Armada de México.

Durante el operativo se aseguraron 48 frascos con marihuana denominada "exótica", cada uno con un peso aproximado de 28 gramos, cantidad que rebasa lo permitido para consumo personal según la legislación vigente. También se incautaron cuatro básculas grameras y documentación relacionada con el negocio.

Gabriela Carrillo, directora del Centro de Investigación Estratégica Contra el Narcomenudeo, informó que estas acciones forman parte del compromiso de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública para mantener un Coahuila seguro y libre de narcomenudeo.