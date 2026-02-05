Curso de Formación de Cadetes de Policía se pone en marcha en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de la ciudad, Javier Díaz González, puso en marcha el Curso de Formación Inicial de la Tercera Generación del Cuerpo de Cadetes de la Academia de la Policía Municipal, a quienes exhortó a prepararse para sumarse a una de las mejores corporaciones del país y con ello mantener a Saltillo como la capital más segura de México.

Díaz González afirmó que la paz que se vive en Saltillo es fruto del trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina Armada de México, la iniciativa privada y la sociedad civil.

"Con este arranque del Curso de Formación Inicial, la Policía de Saltillo reafirma su compromiso con el orden, la legalidad y la protección de la ciudadanía porque, lo vuelvo a repetir, la seguridad es la prioridad de prioridades", comentó el alcalde de la ciudad.

Javier Díaz recordó que el año anterior se sumaron 100 elementos más a las filas de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes concluyeron de manera satisfactoria su capacitación en la Academia de la Policía Municipal de Saltillo como parte de las primeras dos generaciones.

Agregó que en esta tercera generación son 56 cadetes, 35 hombres y 21 mujeres, quienes comienzan el Curso de Formación Inicial y que se estarán incorporando a la Policía Municipal durante el primer semestre del año.

El Alcalde comentó que, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, durante este 2026 en Saltillo se destinarán aproximadamente mil 100 millones de pesos a la seguridad, en rubros como la compra de patrullas, equipo de protección, cámaras de videovigilancia y capacitación, entre otros.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, agradeció al alcalde Javier Díaz González y al gobernador Manolo Jiménez Salinas el apoyo que se recibe en materia de seguridad.

Garza Félix comentó que la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana actualmente está conformada por ocho direcciones y 16 agrupamientos, mediante los cuales se brinda una atención más especializada a la población.

"Esta policía es sinónimo de evolución y de compromiso con la población, en la que trabajamos coordinados con las diferentes instancias y, sobre todo, muy cercanos con la ciudadanía", afirmó el comisionado de Seguridad.

Durante el evento, elementos de la Policía Municipal correspondientes a la segunda generación, que se graduaron hace algunas semanas, brindaron una demostración de los conocimientos y habilidades que desarrollaron durante su formación.

En el evento también estuvieron el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro; el regidor presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito, Eduardo Medrano Aguirre; el director de la Policía Municipal y Tránsito, Simón Pérez Saldaña; la directora de la Academia de la Policía, Diana Olivia Estrada Hernández; el director del Grupo de Reacción Sureste, Nazario Ezequiel Garza Hernández, así como demás integrantes del Cabildo local.