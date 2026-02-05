Joven quedó prensado en accidente automovilístico

RAMOS ARIZPE.– La mañana de este jueves se registró un fuerte accidente automovilístico sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, a la altura del kilómetro 2 aproximadamente, donde un tráiler y una camioneta tipo Pick Up se vieron involucrados.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor del tráiler realizó una maniobra de retorno, quitando el derecho de paso a la camioneta Pick Up que circulaba con dirección a Ramos Arizpe, lo que provocó el impacto y que la unidad ligera quedara debajo de la caja del tráiler.

Detalles del accidente

Al momento, cuerpos de emergencia arribaron al lugar realizando maniobras de rescate para intentar sacar con vida al joven de 22 años, quien conducía la camioneta y quedara prensado al interior. Minutos después fue liberado con vida y trasladado en código rojo a un nosocomio de Saltillo.

Impacto en la circulación

La circulación en la zona se vio afectada por varias horas, mismas que fue habilitada pasadas las 12 del mediodía. Serían las autoridades correspondientes quienes den seguimiento al caso una vez que fue detenido el responsable y puesto a disposición de las autoridades municipales.