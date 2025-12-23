Carlos Villarreal refuerza seguridad en Monclova con Punto Violeta

La Plaza Principal de Monclova tiene Punto Violeta, luego de que este martes se observara a personal instalando el equipo a la altura de la calle Ignacio Zaragoza.

Se prevé que en los próximos días se lleve a cabo un evento oficial para dar a conocer los avances de esta tecnología que ya se encuentra operando en diversos sectores de la ciudad.

Con el objetivo de fortalecer la seguridad de las mujeres y las familias, el alcalde Carlos Villarreal Pérez ha dado a conocer la implementación de los Puntos Violeta como parte de una estrategia integral de prevención y atención de emergencias.

Para principios de diciembre, se habían instalado 20 Puntos Violeta en el municipio, y con la incorporación de este nuevo punto en la Plaza Principal, la cifra se actualizará.

Estas acciones forman parte del nuevo Modelo de Seguridad Coahuila, impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el cual contempla un reforzamiento de la inversión en materia de seguridad a partir del año 2026, con el propósito de seguir fortaleciendo este esquema en Monclova.

Dentro de este modelo, se han instalado alrededor de 400 cámaras de vigilancia de alta tecnología, además de la habilitación de Puntos Violetas equipados con cámaras 360 grados, sistemas de reconocimiento facial y botones de pánico, herramientas que permiten una respuesta más rápida y efectiva ante situaciones de riesgo.

De manera paralela, avanza la construcción del Centro Integral de Seguridad (CEIS), en el que se aplica una inversión de 15 millones de pesos, sumando infraestructura estratégica para la prevención del delito y la atención de emergencias en el municipio.

Asimismo, la incorporación de dos unidades F-350, equipadas con cabinas de control, cámaras de largo alcance y drones, que ya operan en zonas urbanas como rurales.