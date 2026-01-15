Saltillo instala stand en Juego de Leyendas en Monterrey

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte de la estrategia turística para impulsar y promocionar a Saltillo a nivel nacional e internacional, este sábado se instalará un stand de la ciudad en el Juego de Leyendas que se llevará a cabo en el Estadio BBVA, en Monterrey, Nuevo León.

Stand de Saltillo en Monterrey

Rumbo a la máxima fiesta del fútbol en el mundo, este evento reunirá a grandes figuras y leyendas del fútbol mexicano e internacional, lo que permitirá una importante proyección para la capital de Coahuila.

La directora de Turismo, Lydia María González Rodríguez, mencionó que gracias a la iniciativa del alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, se logró contar con presencia institucional durante este encuentro deportivo.

"Saltillo estará presente para dar a conocer, a través de un stand, las riquezas turísticas que tiene la ciudad, así como del estado de Coahuila, además de promocionar la Ruta Vinos & Dinos", expresó.

Actividades en el stand

Señaló que para este espacio se trabajará de manera coordinada con el Museo del Desierto, quienes participarán con réplicas de dinosaurios, así como actividades divertidas, educativas y recreativas dirigidas a niñas y niños.

González Rodríguez informó que en el stand se brindará información general sobre la Ruta Vinos & Dinos, además de un mapa en el que se señalan las casas vitivinícolas que forman parte de este atractivo turístico.

El espacio de promoción incluirá videos institucionales de Saltillo y Coahuila, así como códigos QR que redireccionarán a la página oficial de turismo del Municipio.

Finalmente, la directora de Turismo dio a conocer que el stand estará ubicado antes del acceso al Estadio BBVA, por la entrada que conecta desde el puente peatonal.