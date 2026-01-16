Carlos Villarreal reafirma compromiso con el sector empresarial en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal reafirmó su compromiso con el sector empresarial y productivo de la ciudad, en el marco de la toma de protesta de Jorge Matanus como nuevo presidente de CANACINTRA Monclova, destacando la coordinación permanente con el gobernador Manolo Jiménez para fortalecer la relación con la iniciativa privada.

El edil felicitó a Jorge Matanus por asumir esta importante responsabilidad, reconociendo su liderazgo y el papel fundamental que desempeña CANACINTRA en el impulso a la industria, la inversión y la generación de empleos en Monclova y la Región Centro.

Además, señaló que, en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el Secretario de Desarrollo Económico, Luis Olivares, se continuará trabajando de manera coordinada con el sector empresarial para seguir impulsando el desarrollo económico de la región y para consolidar estrategias que generen más y mejores oportunidades.

"El trabajo conjunto con el sector productivo es clave para el crecimiento de Monclova. Seguiremos sumando esfuerzos con el gobernador Manolo Jiménez, para fortalecer nuestra economía y brindar mayores oportunidades a las familias monclovenses", subrayó el alcalde.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando en equipo con el Gobierno del Estado, y de mantener un diálogo permanente y una colaboración cercana con los organismos empresariales, apostando por un desarrollo ordenado, competitivo y sostenible.