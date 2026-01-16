Contactanos
Coahuila

Carlos Villarreal reafirma compromiso con el sector empresarial en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal destacó la importancia de la colaboración con el sector empresarial para el crecimiento de Monclova.

Por Staff / La Voz - 16 enero, 2026 - 08:10 p.m.
Carlos Villarreal reafirma compromiso con el sector empresarial en Monclova
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El alcalde Carlos Villarreal reafirmó su compromiso con el sector empresarial y productivo de la ciudad, en el marco de la toma de protesta de Jorge Matanus como nuevo presidente de CANACINTRA Monclova, destacando la coordinación permanente con el gobernador Manolo Jiménez para fortalecer la relación con la iniciativa privada.

      El edil felicitó a Jorge Matanus por asumir esta importante responsabilidad, reconociendo su liderazgo y el papel fundamental que desempeña CANACINTRA en el impulso a la industria, la inversión y la generación de empleos en Monclova y la Región Centro.

      Además, señaló que, en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el Secretario de Desarrollo Económico, Luis Olivares, se continuará trabajando de manera coordinada con el sector empresarial para seguir impulsando el desarrollo económico de la región y para consolidar estrategias que generen más y mejores oportunidades.

      "El trabajo conjunto con el sector productivo es clave para el crecimiento de Monclova. Seguiremos sumando esfuerzos con el gobernador Manolo Jiménez, para fortalecer nuestra economía y brindar mayores oportunidades a las familias monclovenses", subrayó el alcalde.

      Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando en equipo con el Gobierno del Estado, y de mantener un diálogo permanente y una colaboración cercana con los organismos empresariales, apostando por un desarrollo ordenado, competitivo y sostenible.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados