Premian a contribuyentes con viajes a Mazatlán

El gobierno municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal llevó a cabo el sorteo de cinco viajes dobles a Mazatlán, correspondientes al programa de incentivos para los contribuyentes que cumplieron puntualmente con el pago del impuesto predial durante el tercer trimestre del año, como reconocimiento a su responsabilidad y compromiso con el desarrollo de la ciudad.

El sorteo se realizó ante la presencia de la notaria pública Luz Elena Ornelas, quien dio fe del procedimiento para brindar certeza y transparencia a los participantes.

Las personas ganadoras son: Alfredo Bernal, de Estancias Santa Ana; José Manuel Hernández Rodríguez; Jesús Rubén Mata, de Miravalle; Héctor Alejandro González, de José de las Fuentes; y Nohemí González Gaytán.

La recaudación responsable del impuesto predial permite fortalecer los servicios públicos, impulsar obras y avanzar en proyectos que mejoran la calidad de vida de las familias monclovenses, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez. Además, en diciembre se llevará a cabo el sorteo de una casa habitación como parte de los incentivos para quienes cumplen con sus contribuciones.

Al respecto, el alcalde Carlos Villarreal destacó la importancia de la participación ciudadana para seguir construyendo una ciudad con mejores servicios y mayores oportunidades para las familias. "Gracias a quienes cumplen con su predial, seguimos prendiendo Monclova con obras y mejores servicios para nuestra gente", señaló.

El gobierno municipal reafirma su compromiso de continuar trabajando en equipo con la ciudadanía y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez para que la participación de los monclovenses se traduzca en más obras, mejores servicios y acciones que contribuyan al desarrollo de Monclova.