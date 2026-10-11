Seguridad escolar en Monclova: puntos violetas serán instalados

El Ayuntamiento de Monclova prevé instalar alrededor de 18 puntos violetas o botones de pánico en el exterior de instituciones educativas, como parte de las acciones para reforzar la seguridad y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

Eleuterio López informó que actualmente se realiza un levantamiento para identificar los planteles donde se colocarán los dispositivos, con prioridad en aquellos que comparten espacios o se encuentran contiguos, a fin de aprovechar mejor la tecnología y facilitar la atención de posibles incidentes.

Explicó que los puntos violetas serán instalaciones fijas que contarán con cámaras de vigilancia y botones de pánico conectados al sistema Andrómeda, herramientas que podrán utilizar docentes, padres de familia y estudiantes.

El funcionario aclaró que, aunque estos dispositivos cuentan con tecnología similar a las torres de vigilancia, existe una diferencia: las torres son móviles y pueden trasladarse a distintos sectores, mientras que los puntos violetas permanecerán en ubicaciones específicas.

Indicó que la intención es avanzar en la incorporación de tecnología e inteligencia al sector educativo, con la meta de concretar la instalación de los 18 dispositivos de aquí a enero.

Sobre el costo de cada punto violeta, López señaló que no cuenta con esa información; sin embargo, indicó que durante este año se invierten poco más de 100 millones de pesos en el área de Seguridad Pública.

Además, mencionó que se revisó la calendarización de las pláticas del programa Aplícate, enfocadas en proximidad y prevención, con la intención de dar prioridad a las instituciones de educación media superior.

En cuanto a la prevención de delitos cibernéticos, agregó que el Centro Integral de Seguridad cuenta con personal capacitado y un área especializada en inteligencia, donde se reciben reportes y llamadas anónimas relacionadas con posibles incidencias delictivas.