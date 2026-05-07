Carlos Villarreal refuerza acciones contra el dengue en Monclova

El Gobierno de Monclova, encabezado por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, participó en el evento para fortalecer las acciones de prevención y control del dengue, realizado en coordinación con autoridades estatales y del sector salud.

Durante la jornada se realizó la entrega de insumos, equipamiento y vehículos utilitarios para reforzar las labores preventivas y operativas en distintas regiones del estado.

Estas acciones permiten fortalecer la capacidad de respuesta ante el dengue y avanzar en la protección de la salud pública.

La coordinación entre instituciones continúa siendo clave para impulsar estrategias enfocadas a mejorar la calidad de vida de las familias de Monclova.

El Ayuntamiento de Monclova continuará trabajando de manera coordinada en acciones preventivas contra el dengue, al tiempo que hace un llamado a la ciudadanía a mantener limpios sus espacios familiares y sumarse a las medidas de prevención.