Carlos Villarreal refuerza la Policía Municipal en Monclova

Con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta de la Policía Municipal, reforzar la preparación de sus elementos y mantener una atención permanente, el alcalde Carlos Villarreal encabezó el pase de lista en la Comandancia Municipal de Seguridad Pública, donde refrendó el compromiso de seguir trabajando para brindar un mejor servicio a las familias monclovenses.

Durante el pase de lista se destacó la importancia de mantener una corporación disciplinada, capacitada y comprometida con su responsabilidad. Este esfuerzo se suma a la estrategia de seguridad que impulsa el gobernador Manolo Jiménez a través del Modelo Coahuilense de Seguridad, con el que Monclova mantiene una participación activa.

El gobierno municipal mantiene una inversión constante en materia de seguridad, enfocada en fortalecer la corporación, mejorar su equipamiento y ampliar la capacitación de sus elementos. Como parte de este esfuerzo, 100 cadetes que actualmente se encuentran en proceso de formación se incorporarán en diciembre a la administración municipal, fortaleciendo la capacidad operativa y de respuesta de la Policía Municipal, llegando a más de 400 elementos este mismo año.

Al respecto, el alcalde Carlos Villarreal destacó que la seguridad requiere un trabajo permanente, disciplina y preparación, por lo que se continuará atendiendo cada área de oportunidad y aplicando cero tolerancia dentro de la corporación.

"Estamos trabajando para tener una Policía Municipal cada vez mejor preparada, con más elementos y con las herramientas necesarias para brindar el servicio que merecen las familias monclovenses. La seguridad es una responsabilidad que atendemos todos los días y vamos a seguir fortaleciendo nuestra corporación", señaló el alcalde.

El gobierno municipal reafirma su compromiso de continuar trabajando en equipo con el gobierno del estado y las instituciones de seguridad para fortalecer la prevención, capacitación y atención, y seguir construyendo mejores condiciones de seguridad para las familias de Monclova.