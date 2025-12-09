Carlos Villarreal impulsa seguridad en Monclova con nuevos protocolos

MONCLOVA, COAH.— Con la intención de fortalecer la atención inmediata en situaciones de riesgo, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a través del C2 y el sistema Andrómeda, sostuvo una reunión estratégica con los cuerpos de rescate de la ciudad, en la que se analizaron y definieron nuevas líneas de coordinación operativa.

La reunión entre cuerpos de rescate y Seguridad Pública busca optimizar la atención en emergencias.

Durante el encuentro, representantes de ambas áreas discutieron acciones que permitirán mejorar la comunicación, la organización y la capacidad de respuesta ante emergencias, con el fin de brindar un servicio más ágil, eficiente y oportuno a la ciudadanía.

El alcalde Carlos Villarreal resaltó que esta labor conjunta forma parte del compromiso del Ayuntamiento por reforzar la seguridad y protección de los monclovenses. Aseguró que el trabajo coordinado es fundamental para enfrentar cualquier contingencia: "Juntos, seguimos trabajando por un Monclova más seguro", expresó.

Carlos Villarreal destaca la importancia de la colaboración entre policías y paramédicos en Monclova.

Con estas medidas, las autoridades buscan acortar los tiempos de respuesta, elevar la efectividad de los rescates y consolidar la colaboración entre policías, paramédicos y personal de auxilio, garantizando intervenciones oportunas en cada incidente que se registre en la ciudad.