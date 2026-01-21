Inconformidad en Arteaga por falta de servicios esenciales

ARTEAGA, COAHUILA.– La falta de atención a problemáticas básicas como el deterioro de calles, acumulación de basura, ausencia de programas sociales y comunidades sin servicios esenciales continúa generando inconformidad entre habitantes y representantes del municipio de Arteaga.

De acuerdo con denuncias ciudadanas y señalamientos realizados por regidores del Ayuntamiento, diversas comunidades, principalmente ejidales, carecen de acceso regular a agua potable, energía eléctrica, drenaje adecuado y caminos pavimentados que permitan una movilidad segura, lo que ha impactado directamente en la calidad de vida de las familias.

Han manifestado que, tras recorridos por colonias y ejidos, el descontento es cada vez más evidente, ya que aseguran no percibir acciones concretas ni presencia constante de la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores, quien cumplió un año al frente de la administración municipal.

Inconformidad por falta de atención

Asimismo, señalaron que la ausencia de programas sociales ha dejado en el abandono a sectores vulnerables, mientras que los problemas de infraestructura continúan sin solución, pese a las reiteradas solicitudes hechas ante el Ayuntamiento.

Ante este panorama, regidores y ciudadanos han exigido que se prioricen las necesidades básicas de la población y se atiendan de manera inmediata las demandas más urgentes, advirtiendo que el rezago en servicios públicos y apoyo social sigue creciendo en el municipio.