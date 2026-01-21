Alfonso Figueroa Vicuña asume dirección del DIF Saltillo: cambios en el equipo

SALTILLO, COAHUILA.- El Consejo Directivo del DIF Saltillo aprobó por unanimidad el nombramiento de Alfonso Figueroa Vicuña como director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. La decisión se tomó durante la primera sesión ordinaria del año, la cual fue encabezada por el alcalde de la ciudad, Javier Díaz González, y la presidenta honoraria de este organismo, Luly López Naranjo.

El alcalde Javier Díaz reconoció el trabajo realizado en el DIF Municipal durante el primer año de la administración, en el que se atendió y benefició a los sectores más vulnerables de la población.

Indicó que el doctor Roberto Cárdenas Zavala muy pronto asumirá una nueva responsabilidad en su administración, en la que se aprovechará su experiencia y trayectoria dedicadas al servicio público.

"Yo les pido a todos nuestros colaboradores del DIF Saltillo que sigan haciendo su mayor esfuerzo para atender a la ciudadanía de la mejor forma, de manera especial a quienes más lo necesitan y viendo siempre el cómo sí podemos apoyarlos", apuntó Díaz González.

Además, el Consejo Directivo del DIF también aprobó los nombramientos de Carlos Enrique Müller de Luna como director de Fortalecimiento Social, y de Frida Jennifer Vega Pantoja como coordinadora de Atención Ciudadana.

Alfonso Figueroa Vicuña es licenciado en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia; tras desempeñarse en el sector privado, ingresó a la administración municipal como director del Instituto Municipal de la Juventud. El año anterior se desempeñó como director de Fortalecimiento Social del DIF Saltillo, organismo del cual ahora es director general.

Acciones de la autoridad

Como parte de la sesión del Consejo Directivo, también se presentó y aprobó por unanimidad el Programa Operativo Anual 2026 del DIF Municipal, el cual considera las actividades e indicadores de cada una de las áreas de este organismo; además, se rindió un informe relativo a los beneficiarios de los programas durante el 2025.

La presidenta honoraria, Luly López Naranjo, agradeció y reconoció el trabajo realizado en el DIF durante el 2025, y exhortó a redoblar esfuerzos durante este año para seguir atendiendo a quienes más lo necesitan.

"Desde que llegamos al DIF hace un año hemos visto el cómo sí y el cómo salir de las oficinas para acercar los apoyos a quienes los necesitan; durante el primer año hicimos muchas cosas y estamos seguros de que en el 2026 podemos hacer más", afirmó López Naranjo.

Detalles confirmados

Asimismo, se presentaron y aprobaron las reglas de operación 2026 de programas del DIF Saltillo como: Espacios DIF, Amor en Movimiento, Apoyos Económicos, Alimentos Nutritivos y Aparatos Auditivos.

Finalmente, también se aprobó el avance de la gestión financiera del cuarto trimestre de 2025 del DIF Municipal, el cuarto informe trimestral del avance de actividades 2025, así como diversos temas administrativos.